C’est le 20 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1967, Kurt Cobain naît à Aberdeen dans l'État du Washington.

- En 1982, Pat Benatar épouse le musicien-réalisateur Neil Geraldo à Hawaii.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1960, un guitariste de 16 ans nommé Jimi Hendrix monte sur scène pour la première fois pour un spectacle à la synagogue Temple De Hirsch Sinai à Seattle. Il est renvoyé pendant le spectacle à cause de son style arrogant et sa technique enflammée.

- En 1970, le Plastic Ono Band lance son single “Instant Karma,” écrit par John Lennon, enregistré et mixé en une journée le mois avant.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1976, les quatre membres du groupe Kiss laissent l'empreinte de leurs pieds dans un pavé en dehors du Grauman’s Chinese Theatre à Hollywood.

- En 2003, 100 personnes meurent après que des effets pyrotechniques aient créé un incendie dans un club au Rhode Island pendant un spectacle de Great White. Le chanteur du groupe, Ty Longley, est tué dans cette tragédie, qui s'est produite lorsque de la mousse isolante prend feu. Le feu s'est répandu rapidement et tous les fans ont essayé de quitter par la même sortie. Les deux propriétaires du club ainsi que le gérant de tournée du groupe ont tous été accusés d'homicide involontaire.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2004, Josh Homme de Queens of the Stone Age déclare qu'il resterait le chanteur du groupe, après que le bassiste Nick Oliveri et le chanteur Mark Lanegan l'aient quitté.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio