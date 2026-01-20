C’est le 20 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1952, c'est la date de naissance de Paul Stanley, qui deviendra guitariste et chanteur pour le groupe américain KISS. L'album Rock and Roll Over du groupe était monté au #11 en 1976 et avait passé 26 semaines sur les palmarès. Le single "Crazy Crazy Nights" avait atteint le #4 en 1987. Kiss aura en tout 24 albums certifiés or, ce qui font d'eux le groupe américain à en avoir amassé le plus. Ils ont vendu plus de 40 millions d'albums. Stanley jouait le personnage de l'"Enfant des Étoiles" sur scène avec Kiss.

- En 1982, Ozzy Osbourne a arraché la tête d'une chauve-souris avec ses dents pendant un spectacle à Des Moines au Iowa. Un fan avait lancé la chauve-souris sur scène et, éblouie par les lumières, elle reste immobile sur scène. Le Prince des ténèbres pense alors que c'est une fausse, la ramasse et essaie de lui mordre la tête, mais la chauve-souris bat alors des ailes et Osbourne réalise que c'est une vraie. Le rockeur sera amené d'urgence à un hôpital et devra recevoir des vaccins contre la rage.

- En 1969, un étudiant au Ocean County College au New Jersey nommé Bruce Springsteen fait publier deux de ses poèmes dans l'album de l'année de son école.

- En 1983, Def Leppard lance leur troisième album, Pyromania. L'album mettera en vedette le nouveau guitariste Phil Collen et sera produit par Robert "Mutt" Lange.

- En 1988, les Beatles sont intrônisés au Temple de la renommée du rock and roll. George Harrison, Ringo Starr, Yoko Ono et Sean et Julian Lennon sont présents, mais Paul McCartney ne l'est pas. Il envoie une lettre expliquant que son absence est due à des différences d'affaires avec les deux autres ex-Beatles.

- Et en 1999, Scott Weiland, le chanteur des Stone Temple Pilots, qui servait une probation pour une histoire d'héroïne en 1997, est arrêté pour avoir refuser de donner un échantillon d'urine à son centre de traitement.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio