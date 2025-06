C’est le 20 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, David Bowie enregistre Space Oddity au studio Trident à Londres. La chanson sera #1 au Royaume-Uni lorsqu'elle est re-lancée en 1975. La chanson traite du départ du major Tom, un astronaute fictif. Bowie reviendra à ce personnage dans les chansons "Ashes to Ashes", "Hallo Spaceboy" et "Blackstar".

- En 1980, Billy Joel a sa première chanson à arriver au sommet des palmarès lorsque “It’s Still Rock and Roll to Me” réussit cet exploit.

 

- En 1998, Black Sabbath, les Foo Fighters, Korn, Pantera, Limp Bizkit et plusieurs autres monteront sur scène pour le Ozzfest en Angleterre, le tout premier à se dérouler en dehors des États-Unis.

- En 2000, Deftones lancent leur troisième album, intitulé White Pony, sur lequel on retrouve des chansons comme “Change (In the House of Flies),” “Back to School (Mini Maggit),” “Digital Bath” et “Elite.”

- Et en 2009, Green Day a sa toute première chanson au #1 sur le nouveau palmarès Billboard des chansons rock avec “Know Your Enemy” de l'album 21st Century Breakdown. Elle arrivera également au sommet des palmarès pour les chansons alternatifs et pour les chansons rock mainstream – la première de seulement trois chansons à y arriver.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio