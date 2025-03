C’est le 20 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, Conor, le fils d'Eric Clapton âgé de quatre ans, tombe à sa mort d'un appartement au 53ème étage à New York, après qu'une femme de chambre ait laissé une fenêtre ouverte après avoir nettoyé la chambre. Le garçon était avec sa mère, l'actrice italienne Lori Del Santo, et le couple visitait l'appartement d'un ami. Clapton restait dans un hôtel avoisinant, ayant amené son fils au cirque le jour avant. La tragédie inspire la chanson ‘Tears in Heaven’.

 

- En 1969, John Lennon épouse Yoko Ono au Consulat britannique à Gibraltar.

- En 1999, Meeting People is Easy, le film qui révèle ce qui se passe dans les coulisses de Radiohead, débute au festival South By Southwest à Austin.

- En 1982, la chanson "I Love Rock and Roll" de Joan Jett and the Blackhearts est au numéro 1 sur les palmarès.

 

- En 2003, Josh Rand, le guitariste de Stone Sour, devient l'heureux père d'une fille, qu'il nomme Mia Angelina Rand.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio