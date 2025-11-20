C’est le 20 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2001, Kid Rock lance son cinquième album , Cocky. L'album vendra 5 millions de copies aux États-Unis.

- En 1973, Keith Moon de The Who s'écroule pendant un concert après que quelqu'un ait mis un tranquilisant à cheval dans sa boisson. Un membre de la foule, âgé de 19 ans, jouera la batterie pour trois chansons.

- En 1976, Paul Simon anime Saturday Night Live où il joue “Here Comes the Sun” et “Homeward Bound” avec George Harrison. Paul McCartney et John Lennon sont à New York et regardent l'émission à la télévision.

- En 1994, David Crosby reçoit une greffe du foie.

- Et en 2007, Velvet Revolver doit annuler une tournée dans quatre villes japonaises, leurs visas ayant été refusés à cause de condamnations passées pour possession de drogues.

Article original Why November 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio