C’est le 20 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, U2 lancent leur premier album Boy, qui comprend le hit "I Will Follow.”

- En 1977, Ronnie Van Zant, le chanteur de Lynyrd Skynyrd, et Steve Gaines, le guitariste, sa soeur Cassie et un choriste meurent dans un accident d'avion au Mississppi. Les quatre autres membres du groupe sont grièvement blessés. Skynyrd se rendait à Baton Rouge pour jouer à la Louisiana State University.

- En 1973, les Rolling Stones ont la chanson #1 au pays avec “Angie."

- En 1978, The Police font leurs débuts aux États-Unis au CBGB à New York.

- En 1976, le film The Song Remains the Same, de Led Zeppelin, qui mélange des scènes de concert avec une histoire scriptée, fait sa première à New York.

- Et en 2012, le groupe fun. commence un séjour de huit semaines au sommet des palmarès rock avec le single "Some Nights."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio