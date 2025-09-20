C’est le 20 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1975, « Fame » devient la première chanson au #1 aux États-Unis de David Bowie. Il l'a co-écrite avec John Lennon, dont on peut entendre la voix vers la fin de la chanson.

- En 1968, Led Zeppelin commence l’enregistrement de leur premier album éponyme au Olympic Studio à Londres. L’enregistrement ne prend que 36 heures de temps de studio.<

- En 1976, AC/DC lance leur troisième album Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

- En 1980, Queen commence un séjour de cinq semaines au top des palmarès des albums avec The Game, le seul album #1 aux États-Unis du groupe.

- En 1973, le chanteur Jim Croce est tué dans un écrasement d’avion en Louisiane. Il avait 30 ans.

- En 1986, « Stuck With You » d’Huey Lewis and the News passe deux semaines au top des palmarès des singles.

- Et en 1991, Nirvana démarrent une tournée américaine de six semaines pour faire la promotion de leur deuxième album Nevermind.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 20th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio