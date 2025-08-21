C’est le 21 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2014, Sir Paul McCartney arrive au sommet de la liste des bassistes les plus riches au monde, avec une fortune d'environ 1,2 milliards de dollars d'après le site Web www.therichest.com. Au #2, on trouve Sting et Gene Simmons, les deux valant 300 millions de dollars, suivis de Roger Waters de Pink Floyd, Adam Clayton de U2 et Flea des Red Hot Chili Peppers.

- En 1965, les Rolling Stones entament un séjour de trois semaines au #1 des palmarès avec l'album Out of Our Heads, leur premier à se rendre au sommet des palmarès américains. Le succès de l'album est probablement dû à un single intitulé “(I Can’t Get No) Satisfaction.”

- En 1967, les Doors sont au Sunset Sound Studios à Hollywood pour commencer l'enregistrement de leur deuxième album Strange Days.

- En 1998, Journey joue au Kentucky, le premier spectacle du groupe avec Steve Augeri, qui remplace le chanteur Steve Perry.

- En 1982, Bono, le chanteur de U2, épouse sa copine de sept ans, Alison Stewart. Le bassiste Adam Clayton est garçon d'honneur.

- En 1997, Oasis lance son troisième album, intitulé Be Here Now. 424 000 copies seront vendues, en faisant l'album le plus rapidement vendu de l'histoire des palmarès britanniques

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1983, Johnny Ramone, le guitariste des Ramones, est opéré au cerveau pendant quatre heures, après qu'il ait été retrouvé inconscient en pleine rue de New York après s'être battu.

- En 2005, Robert Moog, l'inventeur du synthétiseur, meurt à l'âge de 71 ans d'un cancer du cerveau.

- En 2002, U2 tourne le vidéo pour leur nouveau single, “Electric Storm,” avec l'actrice Samantha Morton aux petites heures du matin dans une ville côtière française.

- Et en 2003, Fred Durst écrit sur le site Web de Limp Bizkit qu'ils ont changé le nom du prochain album du groupe de Panty Sniffer à Results May Vary.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 21st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio