C’est le 21 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, 18 jours après sa mort par balle, la chanson de John Lennon “(Just Like) Starting Over” arrive au sommet des palmarès.

- En 1985, l'album Born in the USA de Bruce Springsteen dépasse Thriller de Michael Jackson pour devenir le deuxième album ayant resté le plus longtemps dans le Top 10 du Billboard 200. Il y reste pour 79 semaines.

- En 2005, Elton John et son partenaire canadien David Furnish s'unissent au civil pendant une cérémonie à Londres. En 2014, ils le convertissent officiellement en mariage.

- En 2010, le groupe Kings of Leon doit retarder son concert à Londres lorsqu'un de leurs autobus prend feu alors qu'il est stationné à l'aréna O2. Il faut 60 pompiers pour éteindre l'incendie, et leurs efforts prennent trop longtemps pour que le groupe puisse s'installer pour le spectacle.

- Et en 2012, Ronnie Wood, le Rolling Stone de 65 ans, épouse Sally Humphries, une femme de 34 ans, lors d'une cérémonie à Londres. Keith Richards, Rod Stewart et Paul McCartney sont présents à la cérémonie.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

