C’est le 21 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1977, pendant un arrêt au Nassau Coliseum pour un concert, chaque membre du groups KISS donne de son sang. Ce n'est pas pour la Croix Rouge, le sang devait être mélangé à de l'encre qui serait utilisé pour l'impression de la première bande dessinée de KISS, qui sortirait en juin de cette année-là. La prise de sang avait été notarisée pour l'authenticité.

- En 1964, le groupe new-yorkais The Echoes accueille un nouveau, jeune et inconnu pianiste du nom de Billy Joel.

- En 1995, pour la première fois en sept ans, Bruce Springsteen joue en spectacle avec le E Street Band. Le spectacle a lieu dans un club de New York et sera inclus comme vidéo pour le film de Jonathan Demme intitulé Murder Incorporated.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2006, Kid Rock intente une poursuite pour empêcher la distribution d'une vidéo le montrant au lit, avec Scott Stapp de Creed et quatre femmes.

- Et en 2008, une experte en informatique passe deux ans en prison pour avoir espionner électroniquement le chanteur de Linkin Park Chester Bennington. La fan surzélée travaillait dans un laboratoire de la sécurité nationale américaine au Nouveau-Mexique, où elle a utilisé un ordinateur pour suivre le chanteur, obtenir des photos de sa famille et accéder à ses courriels et sa messagerie vocale.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 21st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio