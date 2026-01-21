C’est le 21 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1968, Jimi Hendrix passe la journée aux studios Olympic Studios à Londres pour enregistrer sa reprise de “All Along the Watchtower” de Bob Dylan. Brian Jones des Rolling Stones et Dave Mason de Traffic contribuent à l'enregistrement.

- En 1984, le groupe Yes passe deux semaines au #1 avec la chanson “Owner of a Lonely Heart.”

- En 1989, Phil Collins a son septième #1 avec “Two Hearts.” La chanson vient de la bande sonore du film comico-dramatique anglais de 1988 Buster, dans lequel Collins joue.

- En 1978, la bande sonore de Saturday Night Fever passe 24 semaines au #1 sur les palmarès.

- En 1989, Guns N’ Roses devient le premier groupe en six ans à avoir deux albums dans le top 10 du Billboard 200 avec Appetite for Destruction au #1 et Guns N’ Roses Lies au #10.

- Et en 1990, MTV débute une nouvelle émission intitulée Unplugged, qui montre des groupes jouant des concerts acoustiques. Le premier épisode met en vedette Squeeze.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 21st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio