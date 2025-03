C’est le 21 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1950, Roger Hodgson, le chanteur, compositeur et co-fondateur de Supertramp naît à Portsmouth en Angleterre.

- En 2005, MTV diffuse le dernier épisode de The Osbournes. La famille métal dysfonctionnelle rend visite à Docteur Phil.

- En 1994, Bruce Springsteen gagne le Academy Award pour Meilleure chanson originale pour “Streets of Philadelphia,” sa contribution au film Philadelphia.

 

- En 1983, Pink Floyd lance The Final Cut, le dernier album enregistré avec Roger Waters.

- En 2009, U2 monteront au #1 sur le palmarès avec le douzième album studio du groupe, No Line on the Horizon.

 

- En 1970, The Faces, avec leur nouveau chanteur Rod Stewart, lancent leur premier album First Step.

- Et en 1981, “Keep on Loving You” de REO Speedwagon est la chanson #1 sur les palmarès.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 21th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio