C’est le 21 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1981, Queen et David Bowie sont au #1 avec la chanson "Under Pressure". Ils avaient enregistré la chanson ensemble dans un studio allemand où les deux groupes travaillaient. C'était la première collaboration de David Bowie avec un autre artiste.

- En 1991, le groupe Aerosmith apparaît dans un épisode des Simpsons intitulé “Flaming Moe’s”.

- En 1995, le premier jour de sa sortie, The Beatles Anthology I vend 450 000 copies.

- En 1988, Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, entâme sa première tournée solo à Birmingham en Angleterre.

- En 1995, le chanteur de Green Day Billie Joe Armstrong est arrêté et reçoit une amende de 141 $ pour avoir baisser ses pantalons pendant un concert à Milwaukee au Wisconsin.

- En 2003, le chanteur de Limp Bizkit Fred Durst doit avoir sept soutures au visage après avoir été frappé par un objet pendant un concert à New York pour leur tournée Back 2 Basics avec Korn.

- En 1995, Bruce Springsteen lance son 11ème album studio, The Ghost of Tom Joad, le deuxième album acoustique du Boss.

- Et en 2007, les Red Hot Chili Peppers poursuivent Showtime pour avoir intitulé une émission Californication, le même nom que l'album de 1999 du groupe. La dispute se règle sans procès.

Article original Why November 21st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio