C’est le 21 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2001, des concerts au Madison Square Garden et au stade RFK à Washington sont organisés pour amasser des fonds pour les victimes du 11 septembre. Des stars de la musique comme Tom Petty, Paul McCartney, The Who, David Bowie et Eric Clapton y participent.

- En 1976, Keith Moon joue son dernier concert avec The Who alors qu'ils terminent leur tournée nord-américaine à Toronto. Il meurt deux ans plus tard.

- En 1997, le Guinness Book of Records déclare que “Candle in the Wind” d'Elton John est l'album le plus vendu de tous les temps, avec des ventes de 31,8 millions de copies en moins de 40 jours.

- En 1995, le chanteur de Blind Melon Shannon Hoon est retrouvé mort dans son autobus de tournée après une surdose accidentelle de drogues.

- En 1961, Bob Dylan enregistre son premier album éponyme pour 400 dollars américains.

- En 1998, Paul Stanley et Bruce Kulick de Kiss sont poursuivis par l'ancienne maison d'édition d'Alice Cooper pour des raisons de droits d'auteurs pour la chanson "Dreamin' ", affirmant qu'elle était trop similaire à la chanson "I'm Eighteen" du rockeur choc. Le cas a été réglé à l'amiable.

- Et en 1995, Billie Joe Armstrong, le chanteur de Green Day, est arrêté et reçoit une amende de 141 $ américains, après avoir montré ses fesses à l'audience pendant un spectacle à Milwaukee.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 21st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio