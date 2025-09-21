C’est le 21 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1999, David Bowie met son album hours... sur son site web où il peut être téléchargé au complet, devenant le premier artiste rock à le faire.

- En 1999, la bassiste canadienne Melissa Auf Der Maur de Hole quitte le groupe pour entâmer une carrière solo, mais finit par se joindre à The Smashing Pumpkins.

- En 1985, Dire Straits débute un séjour de trois semaines au top des palmarès avec leur chanson « Money for Nothing. »

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1961, le chanteur-compositeur Bob Dylan, alors âgé de 21 ans, enregistre son premier album en une seule journée. La facture pour le temps de studio est de 400 $.

- En 2000, un an après leur dernière réunion, Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks de Genesis se réunissent encore une fois pour un seul spectacle au British Music Roll of Honour à Londres.

- En 1999, Nine Inch Nails ont leur premier album #1, The Fragile, qui débute au top au palmarès Billboard 200.

- En 1993, Radiohead lance leur premier single “Creep.” Il ne perce pas dans les palmarès.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2000, le chanteur de U2 Bono se présente au Capitol Hill à Washington, pour convaincre les législateurs de supporter son plan d’allègement des dettes pour les pays du tiers monde.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 21st Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio