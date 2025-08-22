C’est le 22 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1961, Roland Orzabal naît en Angleterre. Il chantera et composera des chansons pour le groupe Tears for Fears.

- En 2008, Metallica lancent “The Day That Never Comes,” leur premier single de Death Magnetic.

- En 1968, un jour avant leur sixième anniversaire de mariage. Cynthia Lennon, la femme de John Lennon, demande le divorce lorsqu'elle découvre que Yoko Ono habitait dans leur maison à Londres.

- En 2006, Tom Chaplin, le chanteur de Keane, révèle qu'il suivait une thérapie pour abus d'alcool et de drogues.

- En 1970, Creedence Clearwater Revival entament un séjour de neuf semaines au sommet des palmarès avec leur cinquième album, Cosmo’s Factory. Sur l'album, on trouve le hit “Who’ll Stop the Rain.”

- En 1968, Ringo Starr quitte les Beatles pendant l'enregistrement du White Album. La tension et la chicane constante étaient devenues trop intenses pour lui. Son départ est gardé secret et il reviendra trois semaines plus tard.

- Et en 1981, Foreigner ont l'album #1 au pays avec Foreigner 4, qui passera 10 semaines au sommet des palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio