C’est le 22 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- In 1969, à Dolton en Angleterre, le groupe The Who joue son opéra rock Tommy en concert dans son entièreté pour la première fois.

- En 1998, les membres de Faith No More annoncent leur séparation.

 

- En 2004, des rumeurs racontent que les marines américains jouaient “Shoot to Thrill” d'AC/DC à fort volume pour faire fuir les insurgents musulmans en Iraq.

 

- En 1966, les Troggs lancent leur chanson classique, “Wild Thing,” qui arrivera au sommet des palmarès.

 

- En 1999, même si il n'était pas une influence pour Eric Harris et Dylan Kleibold, les tireurs de la fusillade de Columbine, Marilyn Manson fait une déclaration qui dit “C'est tragique et dégoûtant chaque fois que la vie des jeunes leur est enlevée dans des actes de violence insensée." Il offre également ses condoléances aux étudiants et leurs familles.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 22th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio