C’est le 22 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2014, Joe Cocker meurt du cancer du poumon à l'âge de 70 ans.

- En 1987, le groupe The Who annonce que Kenney Jones du groupe The Faces remplacera le batteur Keith Moon, récemment décédé.

- En 1991, Gregg Allman fait ses débuts au grand écran dans le rôle d'un vendeur de drogue malfaisant dans le film Rush. La bande sonore du film inclut des pièces d'Eric Clapton.

- En 2002, Joe Strummer, le chanteur de The Clash, meurt à 50 ans d'une défaillance cardiaque pendant une marche avec son chien dans sa ville natale de Broomfield en Angleterre.

- En 1987, Nikki Sixx, le bassiste de Motley Crue, est déclaré mort dans une ambulance lorsque son coeur s'arrête suivant une surdose d'héroïne. Il est ramené à la vie avec deux injections d'adrénaline.

- Et en 1990, le groupe Alice in Chains joue au Moore Theatre à Seattle. Pearl Jam, qui jouait encore sous le nom de Mookie Blaylock, a joué en ouverture. À un moment pendant le spectacle, Chris Cornell monte sur scène et met Eddie Vedder sur ses épaules.



Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio