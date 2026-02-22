C’est le 22 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1967, les studios Abbey Road à Londres sont au centre du monde musical. Pink Floyd s'y trouvent pour enregistrer leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn, et les Beatles sont également présents pour enregistrer l'énorme accord de piano qui termine la chanson "A Day in the Life" sur Sgt. Pepper.

- En 1989, pour la toute première fois, il y a une catégorie pour le heavy metal aux Grammys. Les membres de Metallica jouent pendant la cérémonie et sont nominés pour le trophée, mais, à la grande susprise de tous, le prix va à Jethro Tull, ce qui fait huer plusieurs membres de l'auditoire.

- En 2005, Korn annonce que le guitariste et membre fondateur Brian "Head" Welch a quitté le groupe pour se concentrer sur vivre une bonne vie chrétienne. Head lancera un album solo, écrira son autobiographie et, en 2013, reviendra se joindre au groupe.

- Et en 2006, iTunes franchit un cap en vendant son milliardième téléchargement. La chanson, "Speed of Sound" de Coldplay, est achetée par un jeune de 16 ans au Michigan et qui, en plus d'avoir la chanson, reçoit un appel de Steve Jobs, un iPod et d'autres cadeaux.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio