C’est le 22 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1972, l'album American Pie de Don McLean passe sept semaines au #1 sur les palmarès. L'album est dédié à Buddy Holly, l'idôle d'enfance de McLean.

- En 1972, David Bowie se déclare bisexuel pendant une entrevue avec le journal musical Melody Maker.

- En 1977, le groupe Wings arrive au sommet des palmarès avec son album live, Wings Over America.

- En 1990, Slash, le guitariste de Guns N’ Roses, utilise un bon nombre de gros mots en direct à la télévision, en acceptant un American Music Award.

- Et en 1993, Metallica entâme sa tournée Nowhere Else to Roam, qui comprendra 77 spectacles, au Wings Stadium à Kalamazoo au Michigan.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio