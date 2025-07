C’est le 22 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1947, c'est le jour de la naissance de Don Henley, chanteur, compositeur et batteur pour les Eagles. Avec le groupe, il aura du succès avec "Hotel California", qui monte au sommet des palmarès américains et au #8 sur les palmarès britanniques en 1977. L'album "Greatest Hits 1971-1975" est le deuxième album le plus vendu de l'histoire, avec plus de 30 millions de copies vendues. Henley a également eu du succès comme artiste solo, avec la chanson "Boys of Summer" se rendant au #5 aux États-Unis et au #12 au Royaume-Uni en 1985.

- En 2000, Oasis joue au stade Wembley à Londres, pour un spectacle qui sera diffusé dans le monde entier.

 

- En 2005, John Densmore, le batteur des Doors, a gain de cause, réussissant à empêcher les autres membres survivants du groupe, Ray Manzarek et Robby Krieger, d'utiliser le nom du groupe pour leur nouveau groupe, nommé The Doors of the 21st Century.

 

- En 1989, Courtney Love marie son premier mari, James Moreland, qui chantait pour le groupe de Los Angeles Leaving Trains.

- En 1996, les parents enragées d'une fille assassinée en Californie poursuivent Slayer, affirmant que leurs paroles avaient poussé trois garçois à tuer la fille. Slayer ont gain de cause.

- En 2006, Johnny Cash a l'album #1 aux États-Unis avec l'album post-hume American V: A Hundred Highways.

 

- Et en 1967, Jimi Hendrix déclare qu'il ne jouera plus en ouverture pour les Monkees.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio