C’est le 22 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1959, Morrissey, le chanteur des Smiths, naît en Angleterre. Le groupe aura plus de 15 singles dans le Top 40 britannique, dont "Heaven Knows I'm Miserable Now" dans le Top 10 en 1984. Comme artiste solo, il aura le single #5 en 1988, pour "Suedehead", en plus d'un autre 15 singles dans le Top 40. Il est généralement considéré comme un innovateur important de la mmusique indie et attire également l'attention médiatique par sa défense du végétarisme et des droits des animaux.

- En 2003, Coldplay gagne le prix pour Compositeurs de l'année à la 48ème cérémonie des prix Ivor Novello, qui honorent les compositeurs.

 

- En 1966, Bruce Springsteen, alors âgé de 16 ans, commence sa carrière de compositeur sur le siège arrière d'une Mercury 1961, en route vers un studio d'enregistrement lorsque, accompagné du chanteur George Theiss, il co-écrit les chansons “That’s What You Get” et “Baby I” pour le groupe The Castiles.

- En 1971, l'album Sticky Fingers des Rolling Stones arrive au #1 sur les palmarès.

 

- En 1980, U2 entame sa tournée de 23 concert, intitulée 11 O’Clock Tick Tock Tour, à Londres.

- En 1976, Wings entame un séjour de cinq semaines au sommet des palmarès avec le single “Silly Love Songs.”

 

-Et en 2009, Meg White, la batteuse des White Stripes, épouse Jackson Smith à Nashville chez Jack White, son ex-mari et autre moitié du groupe The White Stripes.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio