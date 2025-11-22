C’est le 22 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1997, le chanteur d'INXS Michael Hutchence est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Sydney. Le rockeur s'est pendu avec sa ceinture dans ce que certains pensent être une autoasphyxiation auto-érotique qui a mal fini.

- En 1990, Bill Wyman des Rolling Stones annonce la fin de son mariage de 17 mois à la mannequin Mandy Smith, qui est 34 ans plus jeune que lui. Peu de temps après, le fils de 30 ans de Wyman marie la mère de Smith.

- En 2002, Ray Manzarek et Robby Krieger des Doors annoncent qu'ils enregisteront et partiront en tournée avec de nouveaux membres, dont Ian Astbury, l'ex-chanteur de The Cult, et Stewart Copeland, batteur de The Police.

- En 1994, Pearl Jam lance leur troisième album, Vitalogy, sur vinyle, deux semaines avant qu'il sorte sur CD. L'album sera le premier album vinyl à perçer les palmarès depuis l'arrivée du format disque compact.

- En 2004, Ozzy Osbourne se bat avec un voleur dans son manoir anglais. Bien que le Prince de la Noirceur ait pris le voleur par la tête, celui-ci réussit à se libérer, à sauter 30 pieds par une fenêtre et à s'enfuir avec 3.2 millions de dollars en bijous.

- Et en 2004, U2 filme une vidéo pour “All Because of You” de l'arrière d'un camion plat qui se promène à New York. Plus tard cette journée-là, ils jouent un court concert sous le pont de Brooklyn pour MTV.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio