C’est le 22 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, Led Zeppelin lancent Led Zeppelin II au Royaume-Uni sous l'étiquette d'Atlantic Records. Jimmy Page réalise l'album, qui fut enregistré sur six mois en même temps que quatre tournées en Europe et trois aux États-Unis. L'album atteindra le sommet des palmarès aux États-Unis et au Royaume-Uni (où il passra 138 semaines sur le palmarès) et se vendra à plus de 12 millions d'exemplaires. L'album est maitnenant reconnu par la critique comme étant un des meilleurs albums rock de l'histoire.

- En 1966, Chain Reaction, un groupe qui sera connu plus tard sous le nom d'Aerosmith, jouent en ouverture pour les Yardbirds au Staples High à Westport au Connecticut.

- En 1969, après avoir fait une déclaration niant être mort, Paul McCartney part en vacances en Écosse.

- En 1990, Pearl Jam jouent leur tout premier concert sous le nom de Mookie Blaylock au The Off Ramp à Seattle.

- En 2000, R.E.M. reviennent dans leur ville natale de Athens en Georgie pour participer à un festival-bénéfice local nommé Land Aid.

- Et en 2008, Guns N’ Roses lance leur premier album de nouveau matériel depuis 1999, lorsque la pièce-titre du nouvel album Chinese Democracy sort comme single.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio

