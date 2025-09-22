C’est le 22 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1985, Champaign en Illinois accueille le premier Farm Aid. John Mellencamp, Willie Nelson, Bob Dylan, Tom Petty & The Heartbreakers et le canadien Neil Young inaugurent le concert-bénéfice, qui amasse 10 millions de dollars américains pour les agriculteurs en difficulté et devient ensuite un événement annuel.

- En 1992, Bruce Springsteen filme un épisode de MTV Unplugged, bien qu’il décide de jouer électrique pour l’émission.

- En 2000, Jon Bon Jovi et Richie Sambora deviennent co-propriétaires de l’équipe d’expansion de la Arena Football League, les Philadelphia Soul.

- En 1984, la chanson #1 aux États-Unis était « Missing You » de John Waite.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1998, le groupe de Rob Zombie, White Zombie, se sépare.

- En 1969, The Band lance leur deuxième album. Le projet éponyme du groupe atteindra la neuvième position sur les palmarès.

- En 1999, Bono rencontre le Pape au Vatican. Le pontif offre son support pour le projet d’allégement des dettes des pays du tiers monde du chanteur d’U2, et « vole » les lunettes de soleil de Bono.

- Et en 2002, The Osbournes gagne au gala des Emmys, remportant un trophé pour Meilleure émission de télé réalité.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 22nd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio