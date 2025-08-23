C’est le 23 août et voici pourquoi cette date est importante dans l'histoire du rock :

- En 1967, lors de son anniversaire, le batteur du groupe The Who, Keith Moon, a conduit ivre sa limousine Lincoln Continental jusque dans la piscine d'un Holiday Inn alors qu'il tentait de semer la police venue interrompre la fête. Le rockeur desserra le frein à main de la voiture et la regarda rouler dans la piscine.

- En 1969, Johnny Cash a commencé un séjour de quatre semaines au numéro 1 du palmarès des albums les plus populaires avec Johnny Cash at San Quentin, un disque dédié au spectacle qu'il avait présenté aux détenus de la prison d'État de San Quentin. C'était la suite de son album live At Folsom Prison.

- En 1970, un fan a secrètement enregistré le spectacle de Velvet Underground au Max’s Kansas City à New York. Le concert s'est avéré être le dernier de Lou Reed avec le groupe et a ensuite été publié en disque live.

- En 1969, les Rolling Stones ont commencé un séjour de quatre semaines au numéro 1 du palmarès des singles les plus populaires avec Honky Tonk Woman, leur 5e chanson en tête du classement en Amérique.

- En 2002, les Foo Fighters, Prodigy, Offspring, Muse, Jane's Addiction, The Strokes, Sum41, Incubus, The White Stripes et bien d'autres groupes se sont produits au Reading and Leeds Festival en Angleterre.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 23rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Luc Weil-Brenner pour iHeartRadio