C’est le 23 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1964, c'est le jour de naissance d'Eddie Veder, le chanteur, compositeur et multi-instrumentaliste de Pearl Jam. Le groupe aura du succès dans les années 90 avec le single "Jeremy" et avec des albums comme VS, vitalogy et No Code. Vedder lance son premier album solo en 2007, qui sera la bande sonore pour le film Into the Wild.

- En 1987, incapable d'empêcher Pink Floyd d'utiliser le nom pour faire des tournées sans lui, l'ex-membre Roger Waters accepte plutôt de recevoir de l'argent chaque fois que son image est utilisé dans le matériel promotionel de Pink Floyd.

- En 1989, Phil Collins a la chanson #1 au pays avec “Another Day In Paradise.”

- En 1964, pendant un vol de Los Angeles à Houston pour une tournée des Beach Boys, Brian Wilson fait une crise de nerfs, pleurant couché sur le plancher de l'avion. Suivant cet épisode, il ne remontera pas sur scène pendant une décennie.

- En 2007, Billboard déclare que The Police est le groupe avec la tournée la plus rentable, ayant fait presque 132 millions de dollars américains pendant leur voyage de 54 spectacles en Amérique du Nord.

- Et en 1947, trois chercheurs aux Bell Labs au New Jersey présente le transistor, qui rendra possible la construction de petites radios portables.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 23rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio