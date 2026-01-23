C’est le 23 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1988, Nirvana enregistre un démo de 10 chansons avec le réalisateur Jack Endino. Le patron de Sub Pop Records, Jonathan Poneman, écoute la cassette et propose de lancer un single.

- En 1977, Pink Floyd entâme une tournée mondiale pour l'album Animals, lancé le même jour..

- En 1990, Allen Collins, le guitariste de Lynyrd Skynyrd, meurt d'une pneumonie après avoir été malade pendant plusieurs mois. Il était un membre fondateur du groupe et a co-écrit plusieurs de leurs hits, dont “Free Bird.” Collins avait survécu à un écrasement d'avion en 1977 qui avait tué deux des membres du groupe. Quelques années plus tard, il conduisait en état d'ébriété et a eu un accident qui a tué sa copine et qui l'a laissé paralysé au bas du corps.

- En 2000, Santana passe trois semaines au #1 des palmarès avec l'album Supernatural. L'album, qui passera neuf semaines au #1, gagnera huit Grammys.

- En 1976, David Bowie lance son 10ème album, Station to Station, qui servira de véhicule pour son personnage, le Thin White Duke.

- Et en 1978, le guitariste original de Chicago Terry Kath se tue dans un accident. Il nettoyait son fusil et a dit à la personne avec qui il était "ne t'inquiète pas, elle n'est pas chargée." Pensant que c'était vrai, il a mis le fusil à sa tête et a tiré la gachette. Il est mort instantanément.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 23rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio