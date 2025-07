C’est le 23 juillet et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1965, Slash, le guitariste de Guns N' Roses, naît à Hampstead à Londres.

- En 1963, Neil Young participate à sa première session d'enregistrement à Winnipeg.

- En 2004, Linkin Park entame leur tournée Projekt Revolution à Cincinnati. D'autres artistes participent, dont Snoop Dogg, Korn, The Used, Less Than Jake et d'autres.

 

- En 1977, Judas Priest entament leur première tournée américaine à Oakland en Californie, en ouverture pour Led Zeppelin.

- En 1988, après 49 semaines sur les palmarès américains, l'album Hysteria de Def Leppard monte au #1.

- En 1989, Ringo Starr est en tournée pour la première fois depuis la séparation des Beatles. Ses musiciens sur scène sont le guitariste Joe Walsh, l'organiste Billy Preston et le saxophoniste Clarence Clemons.

- En 2001, Paul McCartney, âgé de 59 ans, annonce qu'il s'était fiancé à l'ex-mannequin et activiste de 33 ans Heather Mills.

- Et en 2011, Amy Winehouse est retrouvé morte d'une intoxication à l'alcool à l'âge de 27 ans.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why July 23rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio