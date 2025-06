C’est le 23 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1975, Alice Cooper tombe de scène pendant un concert à Vancouver lors de sa tournée Welcome to My Nightmare. Il se casse six cotes.

- En 2004, le sixième album des Beastie Boys, To the 5 Boroughs, débute au sommet du Billboard 200.

 

- En 2010, Gregg Allman subit une opération pour se faire transplanter un nouveau foie.

- En 2004, Dave Navarro révèle que Jane’s Addiction se séparait à nouveau. Dans une déclaration sur son site, il explique que "ça ne fonctionne tout simplement pas".

- En 1973, George Harrison passe cinq semaines au #1 sur le Billboard 200 avec Living in the Material World, son deuxième album à arriver au sommet des palmarès.

- En 1977, le batteur de The Who Keith Moon monte sur scène avec Led Zeppelin à Los Angeles.

- Et en 1984, Van Halen lance leur hit “Panama.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 23rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio