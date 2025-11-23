C’est le 23 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, le chanteur de Queen Freddie déclare qu'il a testé positif pour le VIH et qu'il avait le SIDA, demandant à tous d'aider la lutte contre cette maladie.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1974, les Rolling Stones ont leur cinquième album #1 aux États-Unis avec It’s Only Rock ‘N Roll.

- En 1998, Metallica lance Garage Inc., un album compilation avec des artistes ayant influencés Metallica.

- En 1979, Pink Floyd lance “Another Brick in the Wall (Part 2)” au Royaume-Uni.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2004, Evanescence lance leur tout premier album live, Anywhere But Home.

- Et en 2008, Guns N’ Roses lance l'album Chinese Democracy, qui était attendu depuis longtemps, puisque c'était leur premier album en 15 ans. Le chanteur Axl Rose avait commencé à travailler dessus 13 ans auparavant.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 23rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio