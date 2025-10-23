C’est le 23 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1995, Def Leppard entre dans le Guinness Book Of World Records en jouant trois spectacles sur trois continents en 24 heures, jouant à Tanger au Maroc; à Londres en Angleterre; et Vancouver.

- En 1976, Chicago passe deux semaines au sommet des palmarès des singles avec “If You Leave Me Now,” leur premier chanson #1.

- En 1976, Led Zeppelin font leur début à la télé américaine à l'émission Don Kirshner’s Rock Concert, où il joue “Black Dog” et “Dazed and Confused.”

- En 1989, Nirvana joue leur premier spectacle européen lorsqu'ils jouent au Northeast England’s Riverside Club, débutant une tournée européenne de 36 dates.

- Et en 2001, Bush lance leur album Golden State. Le projet est un échec commercial et sera le dernier album du groupe pour le prochain 10 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 23rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio