C’est le 23 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1949, Bruce Springsteen naît au New Jersey. Le chanteur compositeur américain aura plusieurs hits, dont "Dancing in the Dark" en 1985 qui atteindra le #2 aux États-Unis et le #4 au Royaume-Uni, ainsi que "Streets of Philadelphia", qui se rend au #2 au Royaume-Uni. Ces deux albums les plus vendus, soit Born in the USA et Born to Run parlent de la capacité à trouver de la grandeur dans les défis de la vie quotidienne aux États-Unis. Springsteen vendra plus de 65 millions d'albums aux États-Unis et plus de 120 millions au monde.

- En 1969, le journal de l’université Northern Illinois publie un article annonçant que Paul McCartney avait été tué dans un accident de voiture en 1966 et qu’il a été remplacé par un sosie. Une station radio de Détroit a repris l’histoire qui fait le tour du monde.

- En 2004, le chanteur de Slipknot Corey Taylor fait une déclaration contredisant la rumeur qu’il serait mort. Un DJ du Iowa avait affirmé qu’il était mort d’un surdose de drogues, mais il y avait également des rumeurs qu’il était mort dans un accident de voiture.

- En 1980, David Bowie a pris le rôle titre dans The Elephant Man sur Broadway.

- En 1997, les Rolling Stones commencent la partie nord-américaine de leur tournée Bridges to Babylon à Chicago.

- En 1977, David Bowie lance le single “Heroes.”

- En 2003, les rockers comiques The Darkness d’Angleterre joue pour la première sur la côte ouest au Roxy Theatre à Los Angeles. Le batteur de Blink-182 Travis Barker et Jack Osbourne étaient présents.

- Et en 2008, Weezer partent en tourné pour Troublemaker à Lowell au Massachusetts, avec Angels & Airwaves qui ouvrent les spectacles.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 23rd Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio