C’est le 24 août et voici pourquoi cette date est importante dans l'histoire du rock :

- En 1968, The Jeff Beck Group, avec Rod Stewart au chant et Ronnie Wood à la guitare, sort son premier album, Truth.

- En 1979, un demi-million de fans se sont rendus à Central Park, à New York, pour voir The Cars présenter un spectacle gratuit.

- En 1981, Mark David Chapman a été condamné à 20 ans de prison à perpétuité pour le meurtre de John Lennon.

- En 1994, le batteur Dave Abruzzese a été renvoyé de Pearl Jam en raison de divergences d’opinions.

- En 1985, Huey Lewis and The News a décroché son premier numéro 1 avec The Power of Love, en vedette dans le film à succès Back to the Future. Cette chanson a trôné deux semaines au sommet du Billboard Hot 100.

- En 1999, le bassiste Paul « Guigsy » McGuigan quitte Oasis.

- En 1990, un juge de Reno, au Nevada, a innocenté Judas Priest dans une poursuite civile de 6,2 millions de dollars accusant le groupe d'avoir glissé des messages subliminaux dans leur musique, ce qui aurait poussé deux jeunes à tenter de se suicider.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Luc Weil-Brenner pour iHeartRadio