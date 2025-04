C’est le 24 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1992, David Bowie épouse Iman, la supermodèle et actrice en Suisse. Iman avait d'abord épousé un jeune Somalien à 18 ans et en 1977, elle avait épousé Spencer Haywood, le joueur de basketball américain.

- En 1969, Paul McCartney fait une déclaration publique niant sa mort.

- En 1996, Robert DeLeo, le bassiste de Stone Temple Pilots, annonce que le chanteur Scott Weiland est en clinique de réhabilitation pour abus de drogues et qu'il sera donc incapable de participer à leurs concerts.

- En 2000, les membres de Limp Bizkit annoncent leur tournée de 24 spectacles, nommée Back to Basics. La tournée inclut les rappeurs de Cypress Hill.

 

- En 1976, Paul McCartney a son cinquième album post-Beatles au #1, lorsque Wings at the Speed of Sound de Wings arrive au sommet des palmarès.

- En 1990, l'équipe de Roger Waters trouve une bombe de la Seconde Guerre mondiale, inexplosée, alors qu'ils construisent le décor pour le concert pour The Wall en Allemagne.

- En 1976, Paul et Linda McCartney passent la soirée avec John Lennon dans son appartement à New York pour regarder Saturday Night Live. Pendant le spectacle, le réalisateur de SNL, Lorne Michaels, offre aux Beatles de venir au studio pour jouer trois chansons en direct. La paire pense appeler un taxi mais décident finalement qu'ils sont trop fatigués. Ce sera la dernière fois qu'ils seront ensemble.

- Et en 2003, quatre fans poursuivent le groupe Creed, affirmant que le chanteur Scott Stapp était "si ivre ou médicamenté qu'il était incapable de chanter les paroles d'une seule chanson de Creed" pendant un concert à Chicago.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio