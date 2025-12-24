C’est le 24 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1994, le groupe Pearl Jam arrive au #1 sur les palmarès avec son troisième album, Vitalogy.

- En 1988, le groupe Poison passe trois semaines au #1 avec le hit “Every Rose Has Its Thorn.”

- En 1971, les New York Dolls font leur début en spectacle en jouant un party de Noël au Endicott Hotel à New York.

- En 1973, Tom Johnston des Doobie Brothers est arrêté à Visalia en Californie, accusé de possession de marijuana. Sa date en cour est le 10 janvier, le même jour du lancement du nouvel album du groupe. L'album est ironiquement intitulé What Were Once Vices Are Now Habits (Ce qui était auparavant des vices sont maintenant des habitudes).

- En 1988, le groupe Nirvana commence l'enregistrement de son premier album, Bleach, avec un prêt de 600 $ d'un ami.

- En 1974, James Taylor, Carly Simon, Linda Ronstadt et Joni Mitchell répandent l'esprit des Fêtes en se promenant à Los Angeles en chantant des chansons de Noël.

- Et en 2011, les Black Keys passent quatorze semaines au #1 sur les palmarès rock avec “Lonely Boy.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio