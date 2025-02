C’est le 24 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1950, George Thorogood naît à Wilmington au Delaware.

- En 1982, John Lennon et Yoko Ono gagnent le Grammy pour l'Album de l'année pour Double Fantasy.

- En 1993, à la 35ème cérémonie des Grammys, les Red Hot Chili Peppers gagnent Meilleur performance hard rock pour “Give It Away,” U2 ramasse le trophé pour Meilleur performance rock par un duo ou un groupe pour “Achtung Baby,” et Nine Inch Nails remporte Meilleur performance métal pour “Wish.”

 

- En 1992, le chanteur de Nirvana Kurt Cobain épouse Courtney Love du groupe Hole à Waikiki à Hawaii.

- En 2000, aux Grammys, Carlos Santana donne un spectacle et sera le grand gagnant, remportant huit trophés pour son album, Supernatural.

 

- En 1976, Greatest Hits des Eagles devient le premier album certifié platine par la RIAA pour ses ventes d'un million de copies.

- Et en 1998, Virgin Records poursuit un des ses plus gros groupes, les Smashing Pumpkins, pour brèche de contrat et pour non-livraison d'albums. Ils prétendent que le groupe était contractuellement obligé de fournir sept albums, mais qu'ils n'en n'avaient complété que trois. La poursuite demande une compensation, des intérêts et le remboursement des frais légaux. La poursuite est résolue deux semaines plus tard lorsque le groupe accepte de fournir de nouveaux albums à Virgin en échange d'un meilleur taux pour leurs redevances.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio