C’est le 24 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1958, les Quarry Men jouent au Cavern Club à Liverpool, ce qui sera leur seule fois à jouer en spectacle à cet endroit. Ils reviendront en fait trois ans plus tard mais avec un nouveau nom. Ils ont choisi de s'appeler les Beatles.

- En 1969, Jethro Tull joue en Amérique pour la première fois, en ouverture pour Led Zeppelin à New York.

- En 1980, un panneau publicitaire faisant la promotion de l'album de Pink Floyd The Wall est monté sur la Sunset Strip à West Hollywood. On y voit un mur blanc et chaque jour, une brique est "enlevée" révélant progressivement la pochette intérieure et le titre de l'album.

- En 1976, Bob Dylan passe cinq semaines au sommet des palmarès avec son album Desire.



- En 2016, le dernier album de David Bowie, Blackstar, est au sommet des palmarès en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

- Et en 1995, Van Halen lance leur album Balance. C'est le dernier album avec le chanteur Sammy Hagar.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio