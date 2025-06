C’est le 24 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1996, Van Halen annonce que Sammy Hagar avait quitté le groupe, et que David Lee Roth reviendrait pour le remplacer temporairement.

- En 2007, le dernier album des White Stripes, Icky Thump, est au #1 sur les palmarès britanniques mais seulement au #2 aux États-Unis.

- En 1999, Eric Clapton met 100 de ses guitares en enchère pour amasser des fonds pour sa clinique de réhabilitation Crossroads Centre. Les ventes ramassent 5 millions de dollars pour le centre.

- En 2001, Blink-182 ont leur deuxième album #1 avec Take Off Your Pants and Jacket.

 

- Une cour déclare que Led Zeppelin n'étaient pas coupable d'avoir copié les accords d'introduction de “Stairway to Heaven” de la chanson "Taurus" du groupe Spirit.

- En 1992, Billy Joel reçoit son diplôme d'études secondaires de Hicksville High School à Long Island à New York. Il n'avait pu gradué en 1967 parce qu'il lui manquait des crédits pour des cours d'éducation physique et de cours d'anglais.

 

- Et en 2008, un blogueur qui avait mis des chansons de l'album Chinese Democracy de Guns'N'Roses sur l'internet reçoit une visite du FBI et une lettre de cessation.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio