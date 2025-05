C’est le 24 mai et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, les fans de Genesis se rendant au guichet du Roxy Club à Los Angeles pour acheter leurs billets pour un concert sont surpris de voir Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford s'occuper eux-mêmes de la vente.

- En 1974, David Bowie lance son huitième album studio, Diamond Dogs.

- En 1970, Peter Green quitte Fleetwood Mac. La gloire et la fortune venue avec le succès du groupe mène à des problèmes de santé mentale pour Green, le poussant à quitter.

- En 1988, l'album OU812 de Van Halen sort en magasin.

- En 2010, Paul Gray, le bassiste de Slipknot, est retrouvé mort dans un hôtel à Des Moines en Iowa à l’âge de 38 ans. Il avait fait une surdose de médicaments pour la douleur.

 

- En 2007, les Arctic Monkeys gagnent le prix pour le Meilleur album aux prix Ivor Novello, pour leur album Whatever People Say I am That’s What I’m Not. Pendant la même cérémonie, Amy Winehouse gagne Meilleure chanson contemporaine pour son hit « Rehab ».

- En 1975, les membres de Earth, Wind and Fire ont leur première et seule chanson au #1, avec « Shining Star ».

 

- Et en 2005, Ozzy et Sharon Osbourne mettent en vente leur maison de Beverly Hills, là où ils avaient filmé la série réalité hit The Osbournes.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why May 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio