C’est le 24 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1973, Ringo Starr a la chanson #1 au pays avec “Photograph,” sa première de deux chansons à avoir atteint le sommet sur les palmarès.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1991, Freddie Mercury de Queen meurt de complications liées au SIDA à Londres à l'âge de 45 ans.

- En 1991, Eric Carr, le batteur de Kiss, meurt à New York du cancer.

- En 2003, les membres originaux de Mötley Crüe annoncent qu'ils se réuniront pour leur première tournée ensemble en cinq ans, bien qu'à l'époque, le batteur Tommy Lee et le chanteur Vince Neil ne s'étaient toujours pas parlé.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2005, dans un hôtel à Boston, Scott Stapp, l'ancien chanteur de Creed, s'est battu avec le groupe 311 après avoir fait un commentaire insultant à propos de la femme de DJ Doug "SA" Martinez de 311.

- En 2006, les Eagles of Death Metal sont renvoyés de la tournée de Guns N’ Roses après un seul spectacle. Pendant le spectacle, Axl Rose les a appelé les "pigeons du métal de m***e."

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Et en 2007, le bassiste des Red Hot Chili Peppers Flea perd sa maison de près de 5 millions de dollars dans un incendie en Californie.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio