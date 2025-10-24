C’est le 24 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1979, Paul McCartney est honoré par le Guinness Book of World Records, qui le couronne comme le chanteur-compositeur aillant vendu le plus d'albums de l'histoire de la musique. Il reçoit un album spécial fait de rhodium pour célébrer ses 43 chansons platines et ses 100 millions d'albums vendus.

- En 2000, Linkin Park lancent leur premier album, intitulé Hybrid Theory.

- En 1970, Santana ont leur premier album #1 avec Abraxas, qui passe 40 semaines sur les palmarès.

- En 2005, Cream se sont réunis pour trois spectacles complétement vendus au Madison Square Garden.

- En 2003, le guitariste Ben Moody d'Evanescence, qui avait aidé à fonder le groupe, quitte le groupe en plein milieu d'une tournée européenne.

- Et en 2006, Forbes révèle que Kurt Cobain a dépassé Elvis Presley pour devenir la célébrité décédée ayant rapporter le plus d'argent. Même mort, le rockeur a rapporté 50 millions de dollars.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio