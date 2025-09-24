C’est le 24 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1991, les Red Hot Chili Peppers lancent leur album classique Blood Sugar Sex Magik, qui inclut des hits comme “Under the Bridge” et “Give It Away.” L'album se vendra à plus de 10 millions de copies, faisant du groupe une force majeure du rock.

- En 1991, Nirvana arrive sur la scène avec son album Nevermind. Bien que l’album ait début en 144e position sur les palmarès, il atteint finalement la première position en janvier 1992.

- En 1977, Styx lance son premier single Come Sail Away.” Il devient le deuxième hit top 10 du groupe et atteint la 8e position.

- En 1993, Steven Adler, l’ex-batteur de Guns N’ Roses, négocie un règlement à l’amiable avec le groupe et ses gérants, pour 2.5 millions de dollars US. Le rockeur a signé une entente renonçant à sa part du partenariat avec le groupe après avoir été renvoyé pour son addiction à l’héroïne, mais Adler a ensuite affirmé qu’il était sous l’effet de la drogue lorsqu’il l’a signé.

- En 1983, Billy Joel voit sa chanson “Tell Her About It” atteindre le #1.

- En 1990, AC/DC lance son 11e album The Razors Edge, où on retrouve des hits comme “Thunderstruck” et “Are You Ready.”

- Et en 2010, Nancy Wilson de Heart demande le divorce de son mari de plus de 20 ans, l’écrivain-directeur Cameron Crowe, citant des différences insurmontables.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 24th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio