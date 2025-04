C’est le 25 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1987, U2 passe cinq semaines au #1 des palmarès avec le cinquième album studio du groupe, intitulé The Joshua Tree. Inspiré par leurs expériences en tournée, par la littérature et par la politique américaine, l'album arrive au sommet dans 20 pays et sera un des albums les plus vendus de l'histoire, avec 25 millions de copies vendues. L'album gagnera un Grammy pour Album de l'année, produisant des hits comme 'With or Without You', 'I Still Haven't Found What I'm Looking For', et 'Where the Streets Have No Name'.

- En 1994, un juge condamne Adam “Ad-Rock” Horovitz des Beastie Boys à 200 heures de service communautaire, pour avoir battu un caméraman télé lors des funérailles de River Phoenix.

 

- En 1981, le groupe Wings se sépare lorsque Denny Laine quitte le groupe. Paul McCartney déclare qu'il planifie continuer comme artiste solo.

- En 2004, Billy Joel rentre dans une maison avec sa voiture à Long Island. Il n'y a pas de blessés graves mais c'était le troisième accident de voiture de Joel en deux ans.

 

- En 1994, les Eagles jouent le premier de deux spectacles enregistrés pour l'album Hell Freezes Over.

- Et en 1997, U2 entame leur tournée mondiale Pop Mart à Las Vegas. Organisée pour supporter leur album Pop, les spectacles incluent ce qui était à l'époque le plus grand écran vidéo au monde.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 25th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio