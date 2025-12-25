C’est le 25 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1977, les Sex Pistols jouent leur dernier spectacle au Royaume-Uni avant leur séparation. Jouant au Ivanhoe’s à Huddersfield, le spectacle, qui dure toute la journée, vise à ramasser des fonds pour les mineurs et les pompiers en grève.

- En 1969, le Winnipegois Robin Bachman, le frère cadet de Randy Bachman du groupe The Guess Who, reçoit sa première batterie pour Noël. Deux ans plus tard, à 18 ans, Robin se joint au groupe de son frère, nommé Brave Belt et qui deviendra Bachman-Turner Overdrive. Il co-écrit un hit du groupe, “Roll On Down the Highway.”

- En 1981, le groupe J. Geils Band joue un spectacle de Noël pour les prisonniers au Norfolk Correctional Center au Massachusetts. Le chanteur Peter Wolf aurait dit à l'auditoire captif : " Nous voulons être les premiers à vous offrir un verre lorsque vous serez libérés.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 25th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio