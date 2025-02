C’est le 25 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1984, le single “Jump” de Van Halen passe cinq semaines au #1 sur les palmarès.

 

- En 1985, un groupe irlandais nommé U2 entâme sa première tournée nord-américaine. Le voyage débute à la Dallas Reunion Arena au Texas.

- En 2007, le groupe Fall Out Boy a l'album #1 sur les palmarès avec leur quatrième album, Infinity on High.

- Et en 1981, à la 23e cérémonie des Grammys, Bob Seger gagne Meilleur performance rock pour "Against the Wind" et Pat Benatar remporte le trophé pour Meilleur performance par une artiste féminine pour "Crimes of Passion."

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 25th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio