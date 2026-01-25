C’est le 25 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1964, les Beatles ont leur première chanson #1 aux États-Unis avec “I Want to Hold Your Hand.” Ce sera la première de 24 chansons #1 pour le groupe.

- En 1979, Rolling Stone déclare que les Cars sont le meilleur nouveau groupe de l'année dans leur sondage annuel.

- En 1983, le Allman Brothers Band perd son bassiste, Lamar Williams, lorsqu'il meurt d'un cancer du poumon à l'âge de 34 ans. Le rockeur s'était joint au groupe en 1972 après la mort du bassiste original, Berry Oakley.

- En 1994, Alice in Chains lance leur troisième EP, Jar of Flies, qui débute au #1 sur le Billboard 200, devenant le premier EP à réussir cet exploit.

- En 1996, les lecteurs de Rolling Stone choisissent Mellon Collie and the Infinite Sadness des Smashing Pumpkins comme Album de l'année.

- Et en 2006, Motley Crue reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 25th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio