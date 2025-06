C’est le 24/5 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1984, Prince lance son sixième album studio Purple Rain, le premier avec son groupe The Revolution. C'est également la bande sonore du film de 1984 du même nom. Les deux premiers singles de l'album, "When Doves Cry" et "Let's Go Crazy", arrivent au sommet des palmarès américains et seront des hits à travers le monde, alors que la chanson titre atteindra le #2 sur le Billboard Hot 100.

- En 1988, Van Halen passe quatre semaines au #1 sur les palmarès avec l'album OU812.

- En 1967, il est estimé qu'entre 400 et 700 millions de personnes regardent les Beatles jouer pour Our World, la première émission télé satellite internationale en direct. Les Fab Four sont accompagnés entre autres par Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Graham Nash et Keith Moon lors de l'émission.

- En 1988, Hillel Slovak, le guitariste original des Red Hot Chili Peppers, meurt d'une surdose d'héroïne.

 

- En 1969, le guitariste Mick Taylor fait ses débuts avec les Rolling Stones lors d'un concert à Rome.

- En 1995, Pearl Jam annule sa tournée, blâmant une guerre constante contre Ticketmaster.

- En 1970, Daryl Hall et John Oates enregistrent ensemble pour la première fois.

- Et en 1994, les Stone Temple Pilots passent trois semaines au sommet des palmarès avec l'album Purple.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

