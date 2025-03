C’est le 25 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1947, Sir Elton John naît à Pinner en Angleterre.

- En 1967, Cream et The Who joue leur premier spectacle aux États-Unis pendant un extravaganza rock à New York.

- En 2005, Ozzy et Sharon Osbourne doivent fuir de leur maison en Angleterre lorsqu'un incendie se déclare pendant qu'ils dorment. Le détecteur de fumée les réveille et, après avoir ramassé leurs animaux, ils sortent de la maison en courant.

- En 1989, Mike And The Mechanics sont #1 sur les palmarès avec leur hit “The Living Years.”

- En 1995, le chanteur de Pearl Jam Eddie Vedder est secouru après avoir été poussé à plus de 100 mètres de la côte en Nouvelle-Zélande.

- En 1972, America ont la chanson #1 au pays avec “A Horse With No Name.”

- En 1967, les Turtles passent trois semaines au sommet des palmarès avec leur single “Happy Together.”

- Et en 2002, le chanteur de Soundgarden Chris Cornell quitte pendant les répétitions pour un nouveau projet avec les membres de Rage Against The Machine. Il reviendra plus tard et le groupe prendra le nom d'Audioslave.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 25th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio