C’est le 25 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1978, Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith, est atteint au visage par une bouteille lancée de la foule pendant un spectacle au Spectrum à Philadelphie. Le groupe quitte la scène et le spectacle est annulé. Joe Perry dit à la foule : "Nous vous aimons, mais vous ne pouvez pas nous lancer des choses." Un pétard avait été lancé sur la scène pendant un spectacle d'Aerosmith l'année précédente.

- En 1971, les Doors annoncent qu'ils continueront sans Jim Morrison, mort l'année précédente.

- En 1984, Paul McCartney, Bono et Adam Clayton de U2, David Bowie, Phil Collins, Sting, Boy George et d'autres membres de groupes populaires des années 80 se rejoignent dans un studio de Londres pour enregistrer le single “Do They Know It’s Christmas”, dont les profits vont à des oeuvres de charité.

- En 1976, le groupe The Band joue son dernier spectacle. Le concert est intitulé The Last Waltz et met en vedette d'autres artistes comme Neil Young, Eric Clapton, Neil Diamond, Van Morrison, Joni Mitchell et d'autres. Deux ans plus tard, il sortira en cinéma sous la forme d'un documentaire dirigé par Martin Scorsese aussi intitulé The Last Waltz.

- En 1996, une statue du chanteur de Queen Freddie Mercury est dévoilée à Montreux en Suisse pour rendre hommage au rockeur.

- En 1995, le chanteur de Radiohead Thom Yorke s'évanouit en plein spectacle à Munich en Allemagne, souffrant d'épuisement.

- Et en 2013, les Beastie Boys poursuivent la compagnie de jouets GoldieBlox pour leurs annonces en ligne qui montrent de jeunes filles qui chantent une version de la chanson “Girls.” Les Beasties n'acceptant pas que leurs chansons soient utilisées dans des pubs, la compagnie s'excuse et fait un don à une charité.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 25th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio